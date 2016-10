Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) rechnet für das WM-Qualifikationsspiel gegen Tschechien am Samstag in Hamburg mit einem ausverkauften Volksparkstadion. Rund 50.000 Tickets sind verkauft, "es gibt nur noch wenige Restkarten", sagte Pressesprecher Jens Grittner am Donnerstag.