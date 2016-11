Madrid. Gegen den FC Malaga kamen die Katalanen nicht über eine enttäuschende Nullnummer hinaus und rückten damit lediglich bis auf einen Punkt an Rekordchampion Madrid heran, der seinen Vorsprung am Samstagabend in der Neuauflage des Champions-League-Finales bei Atletico Madrid auf vier Punkte ausbauen kann.

Bei den Gastgebern, die gegen Malaga nach zwei Platzverweisen gegen die Andalusier (68. und 90.) auch eine klare Überzahl nicht mehr zum Pflichtsieg nutzen konnten, hatte sich Messi wenige Stunden vor dem Abpfiff krank gemeldet.

Der argentinische Weltfußballer klagte über akute Übelkeit mit Brechreiz und stand nicht einmal im Kader. Neben Messi, der sich bereits vor einigen Tagen auf dem Flug mit Argentiniens Nationalelf zum WM-Qualifikationsspiel nach Kolumbien übergeben hatte, fehlte Barcelona auch Torjäger Luis Suárez wegen einer Sperre.

Durch den Punkteverlust ist Barcelona für Europa-League-Sieger FC Sevilla in Reichweite geraten. Die Andalusier siegten bei Ex-Meister Deportivo La Coruna 3:2 und rückten zwei Zähler hinter Barca zumindest vorübergehend auf den dritten Rang vor.

