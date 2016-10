München. Köln bleibt ebenfalls ungeschlagen.

Joshua Kimmich brachte den müde wirkenden Rekordmeister mit seinem bereits sechsten Pflichtspieltor in dieser Saison in der 40. Minute in Führung. Vorausgegangen war eine Flanke des in der ersten Hälfte starken Juan Bernat, die der Nationalspieler per Kopf verwertete. FC-Torjäger Anthony Modeste nutzte in der 63. Minute die erste Kölner Chance zum Ausgleich und zu seinem fünften Saisontreffer. Die Kölner blieben so im elften Ligaspiel und im neunten Auswärtsspiel in Serie ungeschlagen. Die Stimmung der Münchner beim Wiesn-Besuch am Sonntag dürfte so nicht besonders gut sein.

Bayern-Trainer Carlo Ancelotti rotierte wie angekündigt kräftig. Im Vergleich zum Madrid-Spiel standen sieben neue Spieler in der Startformation, darunter Europameister Renato Sanches und Arjen Robben. Für den 32 Jahre alten Niederländer war es der erste Pflichtspieleinsatz seit sieben Monaten. Die Weltmeister Jerome Boateng, Philipp Lahm und Thomas Müller saßen dagegen erst mal auf der Bank.

Am dominanten Spiel der Münchner änderte sich nichts. Köln sah sich auf dem frisch verlegten Rasen in der Allianz Arena von Beginn an in der Defensive. Allerdings taten sich die Bayern schwer, Lücken zu finden.

FC-Trainer Peter Stöger hatte in der Abwehr eine Fünferkette aufgeboten, davor versuchten weitere drei Mann auf einer Linie, den Münchnern wenig Platz zu geben. Dies gelang ganz gut, weil dem Bayern-Spiel oft Tempo und Ideen fehlten. So resultierte die beste Chance zunächst aus einem Freistoß an der Strafraumkante (30.), die Robert Lewandowksi aber nicht nutzte. Erst Kimmich brach den Bann.

Nach der Pause wagten sich die Kölner aus der Deckung. Die ersten guten Möglichkeiten vergaben jedoch der zur Pause für Robben eingewechselte Müller (50.) und Javi Martínez, der den Pfosten traf (55.). Erst nach dem 1:1 entwickelte sich ein Schlagabtausch, bei dem die Münchner Pech hatten, weil Müller nur die Latte traf (76.). Bernat schoss in der 87. Minute an den Pfosten.

