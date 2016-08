Kopenhagen. "Es ist zutiefst beunruhigend, ihn so zu sehen", erklärte Randers-Vereinsboss Michael Gravgaard der Zeitung Ekstrabladet.

Elstrup, der in seiner Karriere 34-mal für Dänemark auflief (13 Tore), hatte schon in der Vergangenheit häufiger für Skandale gesorgt. So war er im Jahr 2000 mit einem englischen Wachmann in Konflikt geraten, weil er öffentlich uriniert hatte. 1994 hatte er sich auf offener Straße in Kopenhagen entblößt.

Elstrup war 1992 maßgeblich am überraschenden Titelgewinn der Dänen bei der EM in Schweden beteiligt. Sein 2:1-Siegtreffer über Frankreich ebnete Danish Dynamite den Weg ins Halbfinale. Im Endspiel in Stockholm triumphierte Dänemark, das durch die kurzfristige Disqualifikation Jugoslawiens ins Teilnehmerfeld nachgerückt war, mit 2:0 über Deutschland.

