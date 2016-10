Das eigene Stadion wird für den SC Freiburg immer mehr zum Faustpfand für eine sorgenfreie Saison in der Fußball-Bundesliga. Der Aufsteiger setzte sich am 8. Spieltag 2:1 (0:0) gegen den FC Augsburg durch und baute damit seinen Heimspiel-Rekord auf zehn Siege in Folge aus.