Darmstadt. Wir werden uns genügend Zeit geben", sagte Präsident Rüdiger Fritsch am Dienstag, und verwies damit alle Spekulationen ins Reich der Fabeln.

Am Montag hatte sich der Tabellen-Drittletzte (acht Punkte) von Trainer Norbert Meier und Sportdirektor Holger Fach getrennt. Die sechste Pflichtspielpleite in Folge (0:2 gegen den Hamburger SV) war zu viel. Ramon Berndroth, sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, fungiert als Interimstrainer. Er wird wahrscheinlich am Samstag im Punktspiel beim SC Freiburg (15.30 Uhr/Sky) auf der Bank sitzen.

