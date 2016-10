Das altehrwürdige Stadion am Darmstädter Böllenfalltor wird zur kommenden Saison wieder umbenannt. Der Name der Heimspielstätte des Fußball-Bundesligisten Darmstadt 98 war vor dieser Spielzeit in Gedenken an einen verstorbenen Kult-Fan der Lilien vom "Merck-Stadion" in "Jonathan-Heimes-Stadion" geändert worden.