Cluj-Napoca. Adrian Popa (85.) brachte die Gastgeber in Führung, ehe Stevan Jovetic (87.) kurz darauf ausglich. In der Nachspielzeit verschoss Rumäniens Nicolae Claudiu Stanciu (90.+6) einen Elfmeter und vergab die große Chance auf den Sieg.

Daum hatte den Trainerposten übernommen, nachdem Vorgänger Anghel Iordanescu bei der EM in Frankreich mit den Rumänen als Gruppenletzter ausgeschieden war.

Auf dem Weg zur WM 2018 in Russland bekommt es Rumänien zudem mit Polen, Kasachstan, Dänemark und Armenien zu tun.

Die Rumänen hatten sich letztmals 1998 für eine WM-Endrunde qualifiziert, damals scheiterte die in die Jahre gekommene starke Generation um Superstar Gheorghe Hagi im Achtelfinale an Kroatien. Daum, der zuvor rund zwei Jahre pausiert hatte, ist der erste ausländische Nationalcoach in der Geschichte des rumänischen Fußballs.

