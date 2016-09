Berlin. "Zu den Zahlungen an Herrn Beckenbauer liegen dem Bundesministerium des Innern keine Erkenntnisse vor. Vor dem Hintergrund, dass dieser Sachverhalt sowie die Ermittlungsverfahren in In- und Ausland im Zusammenhang mit der Fußball-WM 2006 noch nicht abschließend aufgearbeitet sind, kann eine abschließende Bewertung nicht erfolgen. Der Bundesminister des Innern bekräftigt seine Erwartung, dass der Vorgang umfassend und abschließend aufgeklärt wird", erklärte ein Ministeriumssprecher auf SID-Anfrage.

