Mailand. Das gab der Weltverband FIFA bekannt.

"Mit großer Trauer habe ich vom Tod Silvio Gazzanigas erfahren", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. Der von Gazzaniga kreierte Pokal sei ein legendäres Objekt und ein Wahrzeichen für die Spieler und alle Fußball-Liebhaber auf der Welt: "Wir werden auf ewig dankbar sein."

Gazzaniga hatte den WM-Pokal zur Endrunde 1974 in Deutschland gestaltet, sein Entwurf setzte sich gegen 52 andere Vorschläge durch. Der bis 1970 verliehene Jules-Rimet-Pokal war nach Brasiliens drittem WM-Triumph in Mexiko dauerhaft in den Besitz des brasilianischen Verbandes übergegangen. Seither bleibt der WM-Pokal stets im Besitz der FIFA, die Sieger dürfen eine Replik behalten.

