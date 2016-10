Deutschlands kommender Gruppengegner San Marino hat in der Qualifikation zur WM-Endrunde 2018 in Russland in der Gruppe C seinen ersten Treffer erzielt. Der Fußball-Zwerg, der am 11. November Weltmeister Deutschland empfängt, unterlag dennoch am dritten Spieltag in Oslo 1:4 (0:1) gegen Gastgeber Norwegen, das nach Niederlagen gegen die DFB-Auswahl (0:3) und Aserbaidschan (0:1) seinen ersten Sieg feierte.