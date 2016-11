Krakau. Möglich ist aber auch eine vermeintlich leichtere Gruppe mit Dänemark, Mazedonien und der Slowakei. "Wir werden ohnehin die gejagte Mannschaft sein, weil wir in den letzten Monaten sehr gute Ergebnisse erzielt haben", sagt Kuntz, dessen Team in der Qualifikation zehn Siege in zehn Spielen feierte. Zur Belohnung landete Deutschland ebenso wie Gastgeber Polen und Portugal in Lostopf eins.

Da für Polen die Gruppe A (Spielorte Kielce und Lublin) reserviert ist, tritt das DFB-Team entweder in Gruppe B (Gdingen und Bydgoszcz/Bromberg) oder C (Krakau und Tychy) an. Nur die drei Gruppensieger und der beste Gruppenzweite erreichen das Halbfinale, das Endspiel steigt am 30. Juni in Krakau. - Die Lostöpfe in der Übersicht:

Topf 1: Polen, Deutschland, Portugal

Topf 2: England, Spanien, Dänemark

Topf 3: Italien, Schweden, Tschechien, Serbien, Slowakei, Mazedonien

