Freiburg. Die herzliche Umarmung mit dem Coach und die Pfiffe der gegnerischen Fans verrieten, dass der Nationalstürmer die entscheidende Figur beim 3:0 (1:0) des VfL Wolfsburg beim SC Freiburg gewesen sein musste.

Und so war es auch. Gomez hatte seinen Klub am 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit seinen Saisontoren Nummer zwei und drei (41. und 53.) vorerst aus der Krise geschossen. Nach drei Niederlagen und insgesamt acht Partien in Folge ohne Sieg holten die Niedersachsen wieder einen Dreier.

Doch auf Lob für seine starke Vorstellung wartete Gomez zunächst vergeblich. Der 31-Jährige, der sich zwei Minuten vor seiner Auswechslung noch eine Gelbe Karte abgeholt hatte, musste sich stattdessen die "Frechheiten" eines jungen Teamkollegen gefallen lassen. "Dafür haben wir ihn ja auch gekauft, oder?", kommentierte Mittelfeldspieler Maximilian Arnold die Vorstellung des Torjägers mit einem Grinsen im Gesicht.

Gomez selbst blieb eher ruhig und gelassen. Nach seinem Plädoyer für den Trainer ("Ein positiver Typ mit klaren Vorstellungen") gab der Routinier zu Protokoll, dass er sich vor allem für die Mannschaft freue. "Das Schöne ist, dass wir es uns genauso vorgenommen hatten", sagte Gomez: "Diesen Weg müssen wir weitergehen."

