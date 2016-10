Sunderland. Als Doppeltorschütze für ManCity zeichnete sich auch der Argentinier Sergio Agüero (19./28.) aus. Das erste Tor bereitete der überragende Gündogan vor.

ManCity und Verfolger FC Arsenal liefern sich weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze und weisen jeweils 23 Punkte auf. Die Guardiola-Elf hat die bessere Tordifferenz.

Die Gunners gewannen mit den Weltmeistern Mesut Özil und Shkodran Mustafi in der Startformation am Nachmittag beim Tabellenletzten FC Sunderland mit 4:1 (1:0). Drei Treffer innerhalb von sieben Minuten sorgten in der Schlussphase für die Entscheidung.

Das Führungstor für Arsenal erzielte Alexis Sanchez (19.). In der 66. Minute glich Sunderland durch einen Foulelfmeter von Jermain Defoe aus. Der französische Mittelstürmer Olivier Giroud (71./76.) sorgte per Doppelschlag für die Entscheidung zum Sieg für die Mannschaft von Teammanager Arsène Wenger. Für den Schlusspunkte sorgte erneut Sanchez (78.). Den Treffer zum 3:1 bereitete Özil per Eckball vor, zuvor hatte der ehemalige Madrilene in der 38. Minute eine Großchance für die Kanoniere vergeben.

Weiter um seine Form kämpft Rekordmeister Manchester United. Das Starensemble kam gegen den FC Burnley über ein 0:0 nicht hinaus. ManUnited-Profi Ander Herrera sah die Gelb-Rote Karte (68.). Teammanager José Mourinho musste die zweite Hälfte von der Tribüne aus verfolgen.

Tottenham Hotspur, Gegner von Bayer Leverkusen am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) in der Champions League, kam gegen Titelverteidiger Leicester City über ein 1:1 (1:0) nicht hinaus. Vincent Janssen (44., Foulelfmeter) brachte die Spurs in Führung, vorausgegangen war ein Foulspiel von Ex-Nationalspieler Robert Huth im Strafraum. Ahmed Musa (46.) gelang der Ausgleich für den Meister, bei dem Torwart Ron-Robert Zieler auf der Bank saß.

