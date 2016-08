Augsburg. Der Transfer von Nationalstürmer Mario Gomez spiele bei seinen Überlegungen "natürlich eine Rolle. Er wird erster Stürmer sein", fügte Dost an. Gegen den FCA hatte er das 1:0 durch Daniel Didavi herrlich vorbereitet. Die Ablöse könnte bis zu zehn Millionen betragen. Der Wechsel muss bis kommenden Mittwoch über die Bühne gehen.

Wolfsburgs Manager Klaus Allofs wiegelte am Samstagabend aber noch ab. Man habe mit Lissabon Gespräche geführt, "es könnte darauf hinauslaufen, aber wir werden das in den nächsten Tagen in Ruhe entscheiden. Das ist wie bei allen Spielern eine Frage der Beurteilung", sagte Allofs. Außerdem wolle er den ganzen Transfer-Spekulationen, die es aktuell um den VfL gibt, "nicht noch ein weiteres Kapitel hinzufügen".

