Mit drei Toren in spektakulären sechs Minuten haben die Fehlstarter von Schalke 04 den Bann gebrochen: Nach fünf Pleiten in Folge beendeten die Königsblauen mit einem 4:0 (0:0) gegen Borussia Mönchengladbach ihre Negativserie und gaben mit dem ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga den letzten Tabellenplatz an den Hamburger SV ab.