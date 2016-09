Dresden. "Dynamo Dresden und Uwe Neuhaus, das passt ganz einfach - sportlich und menschlich", sagte Dresdens Sportgeschäftsführer Ralf Minge und lobte den Coach: "Uwe hat unsere junge Mannschaft mit seiner akribischen, verlässlichen und mitreißenden Art seit seinem Amtsantritt weiterentwickelt und ein echtes Team geformt."

Neuhaus zeigte sich zufrieden. "Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich mich in Dresden und bei Dynamo sehr wohl fühle und den gemeinsam begonnenen Weg auch über 2017 hinaus als Cheftrainer fortsetzen und mitgestalten möchte", sagte der Coach. Er sei sich sicher, dass man auch zusammenstehe, wenn der Wind mal von vorne weht.

Neuhaus hatte im Sommer 2015 das Traineramt bei Dynamo Dresden in der 3. Liga übernommen. Gleich in seinem ersten Jahr führte der 56-Jährige Dresden als souveräner Drittliga-Meister zurück in die 2. Liga. Dort steht der achtmalige DDR-Meister nach drei Spieltagen mit fünf Punkten auf Rang fünf.

Zuvor war der frühere Wattenscheider Bundesliga-Profi sieben Jahre Trainer bei Union Berlin. Bei den Eisernen avancierte der gebürtige Hattinger zum am längsten amtierenden Trainer der Vereinsgeschichte.

