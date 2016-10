Bundestrainer Joachim Löw hält den Druck auf seine Weltmeister auch nach der zweiten starken Vorstellung in der WM-Qualifikation hoch. Im dritten Duell auf dem Weg nach Russland am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) gegen Nordirland in Hannover müsse seine Mannschaft "die gleiche Zielstrebigkeit, die gleichen Laufwege und die gleiche Passpräzision" zeigen, sagte er nach dem überzeugenden 3:0 gegen Tschechien in Hamburg.