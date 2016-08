Antalya. Der Abschuss eines russischen Kampfjets im türkisch-syrischen Grenzgebiet im November vergangenen Jahres durch die türkischen Streitkräfte hatte zu einer schweren diplomatischen Krise zwischen den beiden Ländern geführt.

Bei der Türkei standen der Leverkusener Hakan Calhanoglu und Dortmunds Neuzugang Emre Mor in der Startelf, Yunus Malli (Mainz 05) wurde in der 62. Minute eingewechselt. Für Russland, bei dem der neue Nationaltrainer Stanislaw Tschertschessow nach der EM-Pleite der Sbornja in Frankreich erstmals auf der Bank saß, kam der Ex-Schalker Roman Neustädter ab der 67. Minute zum Einsatz.

