Zweitliga-Absteiger MSV Duisburg hat in der 3. Fußball-Liga wenigstens für einen Tag die Tabellenführung übernommen. Durch das 2:1 (2:1) am 5. Spieltag beim 1. FC Magdeburg zogen die Zebras mit elf Punkten an Aufsteiger Jahn Regensburg (zehn) vorbei, der sich am Samstag mit einem Sieg gegen den VfR Aalen aber wieder an die Spitze setzen kann.