Mönchengladbach. Ich hätte niemanden als dumm bezeichnen dürfen. Dafür möchte ich mich entschuldigen", sagte Eberl am Donnerstag.

Eberl hatte in der vergangenen Woche nach dem 1:1 in der Champions League gegen Manchester City einige Fans, die Trainer André Schubert wegen dessen Personalentscheidungen mit Pfiffen bedacht hatten, als dumm bezeichnet. "Die, die da pfeifen, sind dumme Menschen. Weil sie gedacht haben, dass André Schubert defensiv spielen will. Und er den Punkt verteidigen will", hatte Eberl in seiner ersten Erregung gesagt.

Grundsätzlich sei seine Kritik am Verhalten einiger Anhänger aber richtig gewesen und wohl auch auf fruchtbaren Boden gefallen. "Mein Gefühl ist, dass die Botschaft bei vielen ankam. Das hat die Reaktion nach dem Spiel gegen Hoffenheim gezeigt", sagte Eberl am Donnerstag. Nach dem unglücklichen 1:1 gegen Hoffenheim hatten die Fans ihre Mannschaft und auch Coach Schubert am vergangenen Samstag wohlwollend mit Applaus verabschiedet.

