Köln. "Alle ausgezeichneten Talente haben in der letzten Saison mit ihren besonderen Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und einen großen Schritt in ihrer noch jungen Karriere vollzogen", sagte Hans-Dieter Drewitz, der als DFB-Vizepräsident für die Jugendarbeit zuständig ist, am Mittwoch in Mönchengladbach. Auch DFB-Sportdirektor Hansi Flick war bei der Auszeichnung anwesend.

Stürmerin Ehegötz absolvierte ihr erstes Jahr in der Frauenfußball-Bundesliga und stieg beim 1. FC Köln prompt zur Stammspielerin auf. In der kommenden Saison wird die 19-Jährige, die bis zur U19 sämtliche Junioren-Nationalmannschaften durchlaufen hat, bei Bayer Leverkusen spielen. Bei der Wahl landete sie vor Anna Gerhardt (18, Bayern München) und Tanja Pawollek (17, 1. FFC Frankfurt).

Henrichs (19) überzeugte im vergangenen Jahr vor allem in der U19 von Bayer Leverkusen, bestritt aber auch bereits Einsätze für die Profis. Die Fritz-Walter-Medaille in Silber erhielt Philipp Ochs (19, 1899 Hoffenheim), Dritter wurde Maximilian Mittelstädt (19, Hertha BSC). U17-Nationalspieler Itter setzte sich gegen Kai Havertz (17, Bayer Leverkusen U19) und Arne Maier (17, Hertha BSC U19) durch.

Dotiert sind die Medaillen mit 20.000 Euro (Gold), 15.000 (Silber) und 10.000 (Bronze). Die Beträge gehen an die Vereine, die die Spieler ausgebildet haben.

