Frankfurt/Main. Der spanische Verteidiger Jesus Vallejo ist ebenso einsatzbereit wie die kroatische Offensivkraft Ante Rebic. "Vallejo hat den Härtetest im Training bestanden und wird im Kader stehen. Bei Rebic ist auch alles okay", sagte Trainer Niko Kovac am Freitag.

Der von Real Madrid ausgeliehene Vallejo (19) hatte zuletzt muskuläre Probleme in der Wade. Flügelstürmer Rebic (22) hat das Pfeiffersche Drüsenfieber schneller als erwartet auskuriert und trainiert seit dieser Woche wieder.

Die Eintracht, die den Klassenerhalt in der vergangenen Runde erst in der Relegation sichergestellt hatte, war perfekt in die neue Saison gestartet und hatte am 1. Spieltag Schalke 04 mit 1:0 bezwungen. Darmstadt hatte mit 0:2 beim 1. FC Köln verloren.

© 2016 SID