Sandhausen. Für Sandhausen trafen Lucas Höler (24.), Andrew Wooten per Elfmeter (45.) und Moritz Kuhn (85.). Das Tor für Frankfurt erzielte Alex Meier per Elfmeter (59.). Kapitän Meier hatte in der Schlussphase beim Stand von 2:1 den Ausgleich auf dem Fuß, verschoss aber seinen zweiten Elfmeter.

Frankfurt spielte unter anderem ohne die Nationalspieler Timothy Chandler (USA), Makoto Hasebe (Japan), Marco Fabian (Mexiko), Haris Seferovic (Schweiz), Lukas Hradecky (Finnland) und Jesus Vallejo (Spanien/U21) sowie den Offensivspieler Danny Blum. Der 25-Jährige fällt mit einem Anriss des Innenbandes am linken Knie für unbestimmte Zeit aus.

