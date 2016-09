London. Das berichtete der Daily Telegraph.

Allardyce war wohl im August bei einem Gespräch mit angeblichen Investoren aus dem Fernen Osten gefilmt worden. Der Coach soll in dem Gespräch gesagt haben, dass es möglich sei, die Regularien des englischen Verbandes FA bezüglich der Dritteigentümer-Verträge zu umgehen. Die FA und auch der Weltverband FIFA haben diese Praxis verboten.

Bei den Investoren soll es sich in Wirklichkeit um verdeckte Reporter des Telegraph handeln. Wie die BBC berichtet, liegt das Filmmaterial bereits dem englischen Verband vor, der Ermittlungen aufgenommen hat. Laut Telegraph soll sich Allardyce auch über seinen Vorgänger Roy Hodgson lustig gemacht und einen Beratervertrag mit den "Investoren" abgeschlossen haben.

Am Sonntag gibt Allardyce sein Aufgebot für die nächsten beiden WM-Qualifikationsspiele bekannt. Am 8. Oktober trifft England im Wembleystadion auf Malta, am 11. Oktober ist Slowenien in Ljubljana Gegner der Three Lions.

