Im 116. Länderspiel von Stürmer-Star Wayne Rooney ist England mit einem Zittersieg in die Qualifikation zur Fußball-WM 2018 gestartet. Durch den Treffer von Adam Lallana weit in der Nachspielzeit siegten die Three Lions in Trnava mit 1:0 (0:0) gegen Gastgeber Slowakei.