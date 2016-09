Der englische Verband FA unterstützt bei der Präsidentschaftswahl der Europäischen Fußball-Union (UEFA) den Niederländer Michael van Praag. Der 68-Jährige tritt am 14. September in Athen gegen den Slowenen Aleksander Ceferin (48) an, der unter anderem auf die Unterstützung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bauen kann.