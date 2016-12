Bournemouth. Liverpool mit Teammanager Klopp verpasste durch eine 3:4 (2:0)-Pleite beim AFC Bournemouth den Sprung auf Platz zwei und liegt als Dritter (30) hinter dem FC Arsenal (31). Chelsea führt mit 34 Zählern das Klassement an.

Für die Reds hatten Sadio Mané (20.), Divock Origi (22.) und der deutsche Nationalspieler Emre Can (64.) getroffen und die Gäste zweimal klar in Führung gebracht. Callum Wilson (56./Foulelfmeter), Ryan Fraser (76.), Steve Cook (79.) und Nathan Ake in der Nachspielzeit (93.+1) sorgten aber dafür, dass Liverpool nach zuvor elf Ligaspielen ohne Niederlage wieder als Verlierer den Platz verließ.

Chelsea hatte zuvor seinen achten Sieg in Serie gefeiert. ManCity-Teammanager Guardiola entschuldigte sich auf der anschließenden Pressekonferenz für die Disziplinlosigkeit seines Teams, das in der Nachspielzeit zwei Rote Karten kassierte.

"Wir haben nicht gewonnen, weil wir viele Chancen nicht genutzt haben, nicht wegen des Schiedsrichters", sagte Guardiola, der die Disziplinlosigkeit seiner Mannschaft, die ebenso wie Liverpool 30 Zähler aufweist, bedauerte: "Es ist schade, dass das Spiel so endete. Ich mag das nicht und entschuldige mich dafür." City-Star Sergio Agüero und dessen Teamkollege Fernandinho hatten in der achten Minute der Nachspielzeit jeweils die Rote Karte erhalten.

Der brasilianische Chelsea-Star David Luiz sagte: "Wir haben unsere Qualitäten und unseren Charakter gezeigt. Wir haben niemals den Kopf verloren."

Der FC Arsenal feierte ebenfalls einen überlegenen Sieg - auch dank eines Tores von Weltmeister Mesut Özil. Im Londoner Derby bei West Ham United behielten die Gunners mit 5:1 (1:0) die Oberhand. Der ehemalige Real-Star Özil traf in der 24. Minute, Alexis Sanchez (72./80.) und Alex Oxlade-Chamberlain (84.) legten nach.

Tottenham Hotspur machte durch ein 5:0 (2:0) gegen Swansea City Boden gut. Zu den Torschützen gehörte auch Ex-Bundesliga-Profi Heung-Min Son (45.+1). Ein Eigentor von Ex-Nationalspieler Robert Huth (64.) leitete die 1:2 (0:0)-Niederlage von Titelverteidiger Leicester City beim AFC Sunderland ein. Im Tor des englischen Meisters stand wieder Ex-Nationalkeeper Ron-Robert Zieler.

Ein Eigentor von Gary Cahill (45.) hatte die Elf von Teammanager Guardiola mit 1:0 in Führung gebracht. Torjäger Diego Costa (60.) glich für die Blues aus. Der Brasilianer Willian (70.) stellte mit einem Alleingang, den er mit dem 2:1 abschloss, die Weichen auf Sieg für die Gäste. Eden Hazard (90.) machte dann alles klar für Chelsea.

Guardiola hatte die deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan und Leroy Sané in der seiner Start-Elf aufgeboten; beide wurden in der zweiten Hälfte ausgewechselt.

