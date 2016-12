Shenzhen. Erst vor einem Monat hatte er sein Engagement beim Erstligisten Shanghai SIPG beendet. Eriksson löst den Niederländer Clarence Seedorf ab, der den Aufstieg in die Chinese Super League mit Shenzhen klar verpasst hatte.

Eriksson war von 2001 bis 2006 Coach der "Three Lions" und 2008/2009 Nationaltrainer Mexikos. Zudem betreute er in seiner langen Karriere unter anderem die europäischen Spitzenklubs Manchester City, Benfica Lissabon und AS Rom.

© 2016 SID