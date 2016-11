Am Ende eines "hollywoodwürdigen Comebacks" fühlte sich Neven Subotic "wie in Disneyland" und musste "eine Träne verdrücken". An einem Tag, an dem "bis dahin alles schiefgelaufen war", wurde der 27-Jährige von Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund noch zum Helden bei der Rückkehr nach langer Leidenszeit.