Rekordtorschütze Miroslav Klose ist als Trainer-Azubi in den Kreis der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurückgekehrt. Am Mittwochabend stand der 38-Jährige bei der Übungseinheit des Weltmeisters im Stadio di Santamonica di Misano Adriatico erstmals in seiner neuen Funktion auf dem Feld.