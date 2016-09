Frankfurt/Main. Das entsprechende Rechtepaket, das die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Montag vergab, umfasst die Sendezeit zwischen 22.15 und 24.00 Uhr. RTL zeigt damit erstmals seit 1992 wieder Bundesliga-Fußball.

Zudem vergab die DFL die Rechte für die zeitversetzte Highlight-Berichterstattung von den Spielen der 2. Bundesliga im Free-TV am Freitag zwischen 22.30 und 24.00 Uhr sowie am Sonntag zwischen 19.30 und 21.15 Uhr an Sky.

