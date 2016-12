Köln. Borussia Mönchengladbach ist hingegen im Topf der ungesetzten Mannschaften, die Fohlen gehören zu den schlechteren Gruppendritten der Königsklasse, die im kommenden Jahr im "kleinen" Europapokal antreten.

Die Runde der letzten 32 wird am Montag im Schweizer Nyon ausgelost. Dabei werden die Gruppensieger der Europa League sowie die vier besten Gruppendritten der Champions League gesetzt, ihnen wird ein EL-Gruppenzweiter oder einer der vier schlechteren CL-Gruppendritten zugelost. Ein Duell von Teams aus einem Land ist im Achtelfinale nicht möglich, ebenso können Gegner aus der Gruppenphase nicht aufeinandertreffen.

Die Hinspiele werden am 16. Februar ausgetragen, die 16 gesetzten Teams treten zunächst auswärts an. Die Rückspiele finden am 23. Februar statt. - Die 32 Teilnehmer der ersten K.o.-Runde im Überblick:

Gesetzte Teams:

Aus der Europa League: Schalke 04, Fenerbahce Istanbul, APOEL Nikosia, AS Saint-Etienne, Zenit St. Petersburg, AS Rom, Ajax Amsterdam, Schachtjor Donezk, AC Florenz, Sparta Prag, Osmanlispor, Athletic Bilbao oder KRC Genk*

Aus der Champions League: Besiktas Istanbul, Tottenham Hotspur, FC Kopenhagen, Olympique Lyon

Ungesetzte Teams:

Aus der Europa League: Manchester United, Olympiakos Piräus, RSC Anderlecht, AZ Alkmaar, Astra Giurgiu, Celta Vigo, KAA Gent, FK Krasnodar, PAOK Saloniki, Hapeol Be'er Sheva, FC Villarreal, Athletic Bilbao oder KRC Genk*

Aus der Champions League: Borussia Mönchengladbach, Ludogorez Rasgrad, FK Rostow, Legia Warschau

*Das abschließende Gruppenspiel von Genk in Sassuolo wurde am Donnerstag wegen Nebels abgesagt und soll am Freitag nachgeholt werden.

© 2016 SID