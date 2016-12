Köln. Dank des Erfolgs belegte Villarreal hinter dem türkischen Vertreter Osmanlispor und vor dem FC Zürich sowie den Rumänen zwei der Gruppe L.

In der Gruppe H beendete Schachtjor Donezk die Vorrunde nach einem 4:2 (2:1) bei Sporting Braga ohne Punktverlust als Tabellenerster. Die Portugiesen fielen in letzter Sekunde von Rang zwei, da Kalifa Coulibaly (90.+4) den KAA Gent zum 1:0 (0:0)-Sieg bei Konyaspor aus der Türkei und in die nächste Runde schoss.

PAOK Saloniki verdrängte in der Gruppe J derweil durch einen 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den FC Slovan Liberec den bisherigen Zweiten Qarabag Agdam aus Aserbaidschan. Rang eins sicherte sich der AC Florenz mit dem Ex-Hamburger Milan Badelj, der bei Qarabag mit 2:1 (0:0) siegte.

