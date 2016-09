Der ehemalige Fußball-Weltmeister Lucio ist zum krisengeplagten FC Goa aus der Indian Super League (ISL) zurückgekehrt. Der 38 Jahre alte Brasilianer, der in der Bundesliga für Bayer Leverkusen und Bayern München spielte, wird in der kommenden Saison (1. Oktober bis 18. Dezember) zum zweiten Mal in Folge für das Team des früheren brasilianischen Nationalspielers Zico auflaufen.