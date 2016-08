Prag. Sein Vertrag beim FC Arsenal war diesen Sommer ausgelaufen. Genauere Informationen zum Transfer gab Prag bislang noch nicht bekannt.

Der mittlerweile 35-jährige Rosicky spielte von 1988 bis 2000 für die Prager, ehe er 2001 für die damalige Bundesliga-Rekordablösesumme von umgerechnet 14,5 Millionen Euro zu Borussia Dortmund wechselte. Dort wurde er 2002 deutscher Meister und erreichte das Endspiel des UEFA-Pokals.

Vier Jahre später verpflichtete ihn der englische Traditionsklub FC Arsenal. In seiner Zeit bei den Engländern war der 105-malige tschechische Nationalspieler immer wieder von Verletzungen geplagt. Bei der EURO in diesem Sommer in Frankreich gehörte der Routinier zum tschechischen Aufgebot, wurde allerdings wiederum verletzt.

© 2016 SID