Kerkrade. "Die Entscheidung ist nicht über Nacht gefallen. Ich habe viele kleine Wehwehchen und kann nicht die gewünschte Leistung abrufen", erklärte der 34-jährige Brouwers dem Portal "Voetbal International".

Abwehrspieler Brouwers war im Sommer 2007 vom SC Paderborn an den Niederrhein gewechselt. In der abgelaufenen Saison spielte er in den Planungen jedoch keine große Rolle mehr und wechselte im Sommer in seine Heimat nach Kerkrade.

