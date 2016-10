Der ehemalige spanische Fußball-Nationalspieler Rafael Gordillo befindet sich nach einem Herzinfarkt auf dem Wege der Besserung. Der 75-malige Nationalspieler, der mit Real Madrid von 1986 bis 1990 fünf Meistertitel in Folge gewann, hatte sich am Samstag wegen starker Schmerzen in der Brust in ein Krankenhaus begeben müssen.