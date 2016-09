Köln. Ibrahimovic hatte selbst in einem Interview mit dem französischen Sportsender SFR Sport angedeutet, dass er noch auf Geld aus Paris wartet. Auf die Frage, was er an PSG am meisten vermisse, antwortete er: "Mein letztes Gehalt. Das ist es, was mir am meisten fehlt."

Ein PSG-Sprecher hatte daraufhin in der Zeitung Le Figaro gekontert, bei der offenen Zahlung handele es sich lediglich um einen Bonus, für dessen Freigabe ein von Ibrahimovic unterzeichnetes Dokument benötigt werde. Laut Expressen schulden die Franzosen dem Schweden jedoch ein ganzes Monatsgehalt in Höhe von rund zwei Millionen Euro sowie zwei weitere Millionen an Prämien und Boni.

© 2016 SID