London. Olivier Giroud brachte die Gunners in Führung (17.), Alex Iwobi erhöhte nach der Pause (56.). Giroud gab mit seinem Treffer eine frühzeitige Bewerbung für das Tor des Jahres 2017 ab: Im Vorwärtsfallen beförderte der Franzose den Ball mit der Hacke an die Unterkante der Latte und vorbei an Palace-Keeper Wayne Hennessey. Der Treffer erinnerte an das Traumtor des ehemaligen Dortmunders Henrich Mchitarjan für Manchester United am Boxing Day.

