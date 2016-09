Barcelona. "I am back for the Champions League (Ich bin bereit für die Champions League)", twitterte der 24-Jährige vor dem Heimspiel des spanischen Meisters am Dienstagabend gegen Celtic Glasgow.

Die spanischen Medien werten diese Aussage ter Stegens als Entscheidung, dass der deutsche Keeper auch den Stammplatz bei den Katalanen in der Königsklasse inne hat. "Ter Stegen hat das komplette Trainingsprogramm mitgemacht, das ist ein gutes Zeichen", hatte Barca-Trainer Luis Enrique am Montag auf der Pressekonferenz erklärt.

Am vergangenen Samstag bei der 1:2-Pleite der Katalanen gegen Deportivo Alavés hatte der Ex-Gladbacher aufgrund einer Muskelverletzung gefehlt. Ursprünglich sollte der deutsche Keeper längerfristig ausfallen. Der niederländische Neuzugang Jasper Cillessen hatte ter Stegen gegen Alavés vertreten.

Nun scheint es so, dass Enrique ter Stegen in dieser Saison komplett das Vertrauen in allen Wettbewerbsspielen schenken würde. In den vergangenen Jahren war ter Stegen nur Teilzeit-Torwart bei Barca gewesen.

Der Deutsche durfte in der Königsklasse und im spanischen Pokal ran, sein Rivale Claudio Bravo jedoch in der Primera Division. Inzwischen ist der chilenische Schlussmann allerdings zu Manchester City gewechselt.

