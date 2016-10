Barcelona. Dies teilte der Meister am Donnerstagabend mit. Tebas' Aussagen seien "unverantwortlich und eines Sportfunktionärs unwürdig", sagte FCB-Präsident Josep Maria Bartomeu. Zugleich entzog der Klub dem 54-Jährigen offiziell das Vertrauen.

Konkret geht es um die Vorfälle am Rande von Barcelonas 3:2-Erfolg beim FC Valencia am vergangenen Samstag, bei dem die Offensivstars Neymar und Luis Suarez von einer aus dem Valencia-Fanblock geworfenen Flasche getroffen worden waren. Zwar erhielt Valencia eine Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro, Tebas kritisierte aber auch das "provokante Verhalten" der Barca-Akteure und wies den Spielern zumindest eine Teilschuld an den Vorfällen zu.

Barcelona zeigte neben Tebas auch einige Mitglieder der Disziplinarkammer an. Nach Ansicht des Klubs hätten die beschuldigten Funktionäre das Geschehen falsch beurteilt und mit ihren öffentlichen Äußerungen ihre Glaubwürdigkeit verloren.

© 2016 SID