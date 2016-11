Weltmeister Jerome Boateng hat nach fünf Tagen Pause am Dienstag wieder am Mannschaftstraining des FC Bayern teilgenommen. Der Innenverteidiger hatte beim 2:1 der Münchner gegen Leverkusen am Samstag wegen einer Muskelverhärtung gefehlt, steht nun aber für das Spiel am Freitag (20.30 Uhr/Sky) bei Mainz 05 wieder zur Verfügung.