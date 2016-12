München. "Arjen bleibt, keine Frage", sagte Präsident Uli Hoeneß dem kicker.

Eine Entscheidung soll aber nicht mehr in diesem Jahr fallen. Robben (32) hatte sich am vergangenen Wochenende zurückhaltend geäußert. Dies sei für ihn im Moment "ehrlich kein Thema". Er wolle sich rein auf die beiden Spiele gegen Darmstadt 98 und RB Leipzig konzentrieren, sagte er, fügte aber an, dass er sich wohlfühle in München.

Bei Rafinha soll die Tendenz laut kicker ebenfalls zu einer Vertragsverlängerung gehen. Der bisherige Kontrakt des 31 Jahre alten Brasilianers läuft im Sommer aus. Es wäre "gut, wenn er noch ein Jahr da wäre", sagte Hoeneß.

Zumal nach wie vor die Personalie Philipp Lahm offen ist: Der Kapitän besitzt zwar noch einen Vertrag bis 2018, deutete aber bereits ein vorzeitiges Karriereende 2017 an. Rafinha gilt auf der Rechtsverteidiger-Position als Backup für Lahm (33).

Bereits am Mittwoch hatte die Sport Bild berichtet, dass die Bayern auch Xabi Alonso (34) einen neuen Einjahresvertrag anbieten wollen. Insgesamt sieben Verträge enden 2017. Neben Robben, Rafinha und Alonso ist dies noch bei Holger Badstuber, Tom Starke, Julian Green und Kingsley Coman der Fall. Beim von Juventus Turin ausgeliehenen Franzosen besitzen die Münchner eine Kaufoption in Höhe von 21 Millionen.

