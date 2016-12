Bayern Münchens Trainer Carlo Ancelotti kann am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) im Auswärtsspiel bei Darmstadt 98 wieder auf Weltmeister Mats Hummels zurückgreifen. Der 27 Jahre alte Innenverteidiger hat einen Magen-Darm-Infekt überwunden und am Dienstag wieder am Mannschaftstraining des Rekordmeisters teilgenommen.