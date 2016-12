München. Der Fußball-Weltmeister laboriere an Problemen im Brustmuskel, sagte Ancelotti am Freitag. In der kommenden Woche solle geklärt werden, ob Boateng im Topspiel gegen den Verfolger RB Leipzig spielen könne.

Abgesehen von den Langzeitverletzten Kingsley Coman (Außenbandriss im Knie) und Julien Green (Muskelbündelriss) sind alle weiteren Spieler bereit. Arjen Robben, Franck Ribéry und Javi Martínez haben nach einer Trainingspause am Donnerstag wieder mit der Mannschaft geübt.

Mit Blick auf die Partie gegen Darmstadt zeigte sich Ancelotti zuversichtlich: "Ich weiß, dass Darmstadt Probleme hat, aber gegen uns sind Sie sicher fokussiert und werden mit viel Intensität spielen", sagte er und fügte hinzu: "Wir müssen mit Intensität spielen - 90 Minuten lang. Wir haben gut trainiert diese Woche." Dabei wolle er nicht schon auf Leipzig schauen, das am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Hertha BSC spielt.

