München. Nachdem er beim 3:1 gegen den FC Ingolstadt am vergangenen Samstag schon eingewechselt worden war, steht Boateng erstmals in dieser Saison in der ersten Elf. Mats Hummels und Arjen Robben sitzen neben Kingsley Coman, Joshua Kimmich, Renato Sanches und Rafinha zunächst auf der Bank.

