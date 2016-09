Köln. "Es ist noch schwer zu sagen, wie es bei Sörensen und Höger für Samstag aussieht", sagte der österreichische Coach auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Sörensen hatte im Heimspiel gegen RB Leipzig (1:1) eine Prellung erlitten. Er trainierte zuletzt individuell. Auch Höger, der muskuläre Probleme hat, konnte zuletzt nicht am Mannschaftstraining teilnehmen.

Die Aufgabe beim Tabellenführer sieht Stöger als überaus hohe Hürde an: "Es wird für uns ein wahnsinnig schwieriges Spiel gegen den FC Bayern." Die Kölner sind allerdings nach fünf Bundesligaspielen noch ungeschlagen. Stöger: "Wir wollen unser Selbstvertrauen aus den letzten Spielen mitnehmen."

Gleichzeitig gibt er aber zu bedenken, dass die Bayern eindeutiger Favorit in der Allianz Arena sind. "Fünf Bundesliga-Mannschaften sind in dieser Saison an den Bayern gescheitert. Für uns ist es nicht leichter." Der Doublegewinner hatte allerdings am Mittwochabend in der Champions League bei Atlético Madrid mit 0:1 verloren.

