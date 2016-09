Ingolstadt. Der 30-Jährige fällt wegen Wadenproblemen aus, wie Trainer Markus Kauczinski am Donnerstag mitteilte. Brégerie ist als Innenverteidiger hinter Kapitän Marvin Matip und Marcel Tisserand aber nur dritte Wahl.

"In diesem Spiel können wir am Ende nur gewinnen", sagte Kauczinski über das Duell mit dem FC Übermacht zuversichtlich. Und er weiß ja, wie es geht: Im vergangenen Januar hatte er die scheinbar unschlagbaren Bayern noch als Trainer des Zweitligisten Karlsruher SC in einem Testspiel überraschend bezwungen (2:1).

"Wir wissen, dass am Samstag alles perfekt laufen muss, um etwas zu holen. Wir werden uns aber sicher nicht verstecken und unserem Spielstil auch gegen den FC Bayern treu bleiben", sagte Kauczinski. Auch ein Topklub wie der FC Bayern lasse mal Punkte liegen: "Wir wollen uns nicht mit dem Scheitern beschäftigen, sondern glauben an uns."

