Der Fußball-Weltverband FIFA hat wegen "diskriminierenden und unsportlichen Betragens von Fans" elf Nationalverbände sanktioniert. Am härtesten bestraft wurde der chilenische Verband, der gegen eine Bewährungsfrist verstieß und deshalb auch das WM-Qualifikationsspiel am 28. März 2017 gegen Venezuela nicht im Nationalstadion in Santiago de Chile austragen darf.